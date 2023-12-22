СК РФ предъявил обвинение в мошенничестве заместителю гендиректора "Роскосмоса"

Фото: Следственный комитет РФ

Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов вступил в сговор с соучастниками для хищения бюджетных средств при закупке оборудования, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что фигуранты совершили преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

"В ходе исполнения контракта они похитили бюджетные средства при закупке оборудования в сумме не менее 435 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие организовало действия, направленные на выяснение обстоятельств преступления.

Также ранее в Москве задержали гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение.

Позже Басманный суд отправил Фомичева в СИЗО на два месяца. Заседание состоялось в закрытом режиме. Соответствующая просьба исходила от адвоката Фомичева. Он объяснил, что в материалах дела есть расшифровка телефонных разговоров.

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