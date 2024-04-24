Новости мира: акция протеста преподавателей и студентов прошла в Аргентине

В столице Аргентины, Буэнос-Айресе, вновь прошли массовые протесты. Перед президентским дворцом собрались тысячи студентов и преподавателей университетов. Они выступили против сокращения расходов на развитие высшего образования. Пока манифестанты жарили мясо на открытом огне, силы спецназа находились за железными щитами, которыми обнесли правительственные здания.

По меньшей мере 21 человек погиб в результате кораблекрушения близ берегов Джибути на востоке Африки. Всего на борту было 77 человек, около половины из них удалось спасти. Некоторые числятся пропавшими без вести.

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