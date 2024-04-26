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Новости

26 апреля, 16:00

Происшествия

Новости регионов: гостиница загорелась в Краснодарском крае

Новости регионов: гостиница загорелась в Краснодарском крае

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В Туапсинском районе Краснодарского края тушат крупный пожар. Горит гостиничный комплекс. По словам местных жителей, сначала вспыхнула кровля, затем пламя стало стремительно распространяться из-за сильного ветра.

Между тем аэропорт Элисты откроют для гражданских самолетов 3 мая. Безопасность полетов в столицу Калмыкии подтвердили в Минобороны и Росавиации. В сентябре 2023 года в авиагавани провели капитальный ремонт и установили новое оборудование.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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