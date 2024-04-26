26 апреля, 16:00Происшествия
Новости регионов: гостиница загорелась в Краснодарском крае
В Туапсинском районе Краснодарского края тушат крупный пожар. Горит гостиничный комплекс. По словам местных жителей, сначала вспыхнула кровля, затем пламя стало стремительно распространяться из-за сильного ветра.
Между тем аэропорт Элисты откроют для гражданских самолетов 3 мая. Безопасность полетов в столицу Калмыкии подтвердили в Минобороны и Росавиации. В сентябре 2023 года в авиагавани провели капитальный ремонт и установили новое оборудование.
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