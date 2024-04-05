Новости мира: французские фермеры выступили против ввоза украинских продуктов в Блуа

Во Франции продолжаются протесты фермеров. Сотни аграриев приехали в Блуа – главный город западного департамента Луар и Шер. Они выступили против ввоза дешевых украинских продуктов, а также недовольны повышением налогов и ростом цен на топливо для сельхозтехники. Еще фермеры потребовали отмены ограничений, связанных с экологическими нормами Евросоюза.

Япония запретила 164 вида товаров для ввоза в Россию, в их числе – автомобильные моторные масла, аккумуляторы и электроинструменты. Под запрет также попали поставки фотооборудования, а еще яхты, прогулочные и спортивные суда.

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