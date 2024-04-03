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03 апреля, 07:16

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Фронт ВСУ рухнет, когда Россия сконцентрирует силы в одном месте – Politico

СМИ рассказали, когда рухнет фронт ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Фронт украинских сил обрушится, если армия России нанесет сконцентрированный удар в одном месте. Об этом со ссылкой на высокопоставленных военных ВСУ пишет Politico.

"Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия", – указано в сообщении.

Украинские командиры заявили, что факторами, которые могут способствовать прорыву обороны, является численное превосходство российской армии и массовое применение планирующих авиабомб. По мнению одного из офицеров, западные страны уже никак не смогут помочь Киеву справиться с наступлением России.

Другой же украинский военный назвал происходящее на поле боя военным кризисом и выразил опасение, что Россия будет готова к мощному удару в августе этого года или еще раньше.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк сказал, что по всей линии фронта наблюдается стагнация ВСУ из-за нехватки ресурсов. По его словам, по этой причине украинская армия не может планировать те или иные наступательные операции на тактическом уровне. Он призвал прорабатывать сценарии, что делать Киеву с точки зрения ресурсного обеспечения.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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