Подоляк заявил, что ВСУ на передовой находятся в стагнации из-за нехватки ресурсов

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Стагнация ВСУ на фоне дефицита ресурсов наблюдается по всей линии фронта. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"Имеется в виду стагнация по линии фронта. Мы видим, что дефицит ресурсов не позволяет планировать те или иные эффективные наступательные операции на тактическом уровне", – приводит его слова РИА Новости.

Подоляк отметил, что стагнация ведет к удорожанию боевых действий и пожаловался на слишком медленные поставки оружия со стороны Запада. Он также призвал прорабатывать сценарии, что Украине может делать с точки зрения ресурсного обеспечения.

Ранее в репортаже немецкой Bild сообщалось, что ВС РФ эффективно уничтожают позиции ВСУ при помощи тяжелых снарядов ФАБ-500. Журналист Юлиан Репке отметил, что после удара такого снаряда на земле остается кратер несколько метров глубиной, поэтому от украинских позиций зачастую ничего не остается.

Он назвал снаряды ФАБ-500 большим преимуществом российской армии, а также отметил, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связке с различными типами наземного вооружения.

