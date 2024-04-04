04 апреля, 10:28В мире
В Зимбабве ввели режим бедствия из-за катастрофической засухи
Фото: ТАСС/EPA/AARON UFUMELI
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.
Катастрофическая засуха спровоцирована климатическим явлением Эль-Ниньо. Оно повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени.
По словам Мнангагвы, Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию в стране, поэтому власти мобилизуют ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий стихийного бедствия.
Он отметил, что, по подсчетам, в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 миллиона человек. Президент также обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи и сообщил, что стране потребуется дополнительно 2 миллиарда долларов на борьбу с засухой.
Мнангагва заверил, что для ликвидации последствий правительство планирует строить плотины и ирригацию.
Ранее западные СМИ сообщили, что нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению. Они уточнили, что дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.
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