В Зимбабве ввели режим бедствия из-за катастрофической засухи

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил режим национального бедствия в стране из-за сильной засухи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Катастрофическая засуха спровоцирована климатическим явлением Эль-Ниньо. Оно повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени.

По словам Мнангагвы, Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию в стране, поэтому власти мобилизуют ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и смягчения последствий стихийного бедствия.

Он отметил, что, по подсчетам, в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 миллиона человек. Президент также обратился к мировому сообществу с просьбой о помощи и сообщил, что стране потребуется дополнительно 2 миллиарда долларов на борьбу с засухой.

Мнангагва заверил, что для ликвидации последствий правительство планирует строить плотины и ирригацию.

Ранее западные СМИ сообщили, что нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению. Они уточнили, что дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основным видам экономической деятельности.