Число опасных погодных явлений в РФ выросло на 22% в 2023 году

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Число опасных катаклизмов в РФ увеличилось в прошлом году на 22% по сравнению с 2022-м. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад Росгидромета об особенностях климата в стране.

Речь идет о погодных явлениях, которые способны угрожать безопасности людей или наносить материальный ущерб экономике. В частности, в эту категорию попадают аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни и ветры, град, наводнения и засухи. Росгидромет в 2023-м зафиксировал 1 191 опасное гидрометеорологическое явление против 976 годом ранее.

Показатель прошлого года – второй по величине как минимум за 16 лет. Больше опасных природных явлений ведомство выявляло только в 2021 году – 1 205. По данным Росгидромета, сильный ущерб отраслям экономики и жизнедеятельности населения в прошлом году нанесли чуть менее половины от всех опасных явлений – 448.

Подобный показатель на 34% больше, чем в 2022 году. Тогда ведомство выявило 334 опасных явления. Однако количество нанесших значительный ущерб таких явлений в 2023-м не стало рекордным: больше было и в 2018-м (465), и в 2013-м (455), и в 2012-м (469), следует из доклада.

Как отметила директор Института глобального климата и экологии Анна Романовская, самый заметный рост в числе опасных явлений в РФ произошел между 1990-ми и 2000-ми годами. В последние годы тренд продолжается, но он более слабый, уточнила она.

В Росгидромете также рассказали, какое число случаев выросло в 2023 году:

града – на 123%;

аномально холодной погоды и сильных морозов – на 73%;

очень сильных осадков – на 49%;

заморозков – на 36%;

очень сильного ветра – на 22%.

При этом случаи аномально жаркой погоды сократились на 48%, говорится в докладе.

"По-прежнему наибольший ущерб нанесли очень сильные осадки (снег, дождь, ливень), очень сильный ветер (в том числе шквал), град, заморозки и чрезвычайная пожарная опасность, сохранявшаяся в ряде регионов на протяжении нескольких месяцев в течение апреля – октября", – говорится в сообщении.

В конце 2023 года Минэкономразвития представило новые методические рекомендации по оценке возможного ущерба от воздействия климатических рисков, а также по мониторингу эффективности и результативности мер по адаптации к изменениям климата. Документ содержит перечень климатически уязвимых объектов (природных или антропогенных).

Ведомство, говоря об оценке предполагаемого экономического ущерба, призвало оценивать возможный прямой экономический ущерб. Речь идет об уроне объектам промышленности, ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуре, здравоохранению, торговли и снабжению. Кроме того, рекомендации по оценке предполагают в том числе косвенный экономический ущерб, который связан со снижением выпуска товаров и прекращением оказания услуг, досрочным выбытием фонда и мощностей и так далее.

Росгидромет в третьем оценочном докладе об изменениях климата и их последствиях на территории РФ, который был представлен в 2022 году, писал, что в РФ, а также во всем мире, сохраняется тенденция последних десятилетий к увеличению числа опасных гидрометеорологических явлений. Исследователи выяснили, что страна теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша в целом, – на 0,49 градуса по Цельсию за десятилетие.

Между тем стало известно, что весеннее потепление за последние 50 лет в России идет быстрее, чем в другие времена года. Со слов эксперта по вопросам климата Алексея Кокорина, с 1976 года температура выросла на три градуса. В частности, в Москве накануне воздух прогрелся до 20 градусов.