Путин извинился за созданные им сложности для переводчика на китайский

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Владимир Путин, который прилетел с официальным визитом в Китай, извинился за то, что создал трудности для переводчика. Об этом он сообщил на концерте в честь 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старта перекрестных Годов культуры 2024–2025.

Затем президент РФ во время своей речи без пауз произнес несколько фраз, чем усложнил работу переводчика, который переводил речь с русского языка на китайский не синхронно, а последовательно.

"Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику", – попросил прощения Путин.

Российский лидер объяснил это тем, что почувствовал себя в Китае как дома, поэтому решил, что здесь все по-русски понимают. Гости отреагировали на это аплодисментами.

Владимир Путин 16 мая прилетел в Китай с первым после переизбрания на должность лидера РФ зарубежным визитом. Его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином завершились спустя 2,5 часа после начала.

По результатам встречи лидеры государств приняли заявление, в котором указывалось об углублении партнерства и стратегического взаимодействия между РФ и КНР. При этом Путин подчеркнул, что двухсторонние отношения не направлены против кого-либо.

