РФ и КНР призвали не допустить неконтролируемой фазы в конфликте на Украине

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Россия и Китай указали необходимым прекратить затягивание боевых действий и эскалации конфликта на Украине, а также предотвратить его переход в неконтролируемую фазу. Об этом говорится в тексте совместного заявления Москвы и Пекина по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, который размещен на сайте Кремля.

"Стороны <...> подчеркивают важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса", – говорится в документе.

Ранее сообщалось, что переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились спустя 2,5 часа после их начала. Итогом встречи стало совместное заявление об углублении двухсторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин подчеркнул, что следующие переговоры на уровне глав правительств состоятся в Москве. Зарубежный визит президента РФ включает в себя два дня – 16 мая он прибыл в Пекин, а 17-го числа посетит Харбин.

