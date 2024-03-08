В Адриатическом море заметили сразу четырех сельдяных королей

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Четырех сельдяных королей обнаружили зимой в Адриатическом море впервые за много лет. Об этом сообщает издание Sarajevo Times со ссылкой на Институт океанографии и рыбного промысла Хорватии.

Отмечается, что три рыбы лежали мертвыми на берегу, еще одна – на личиночной стадии – была жива. По данным ученых, эту рыбу замечали в Адриатическом море всего три раза в истории.

Вместе с тем, как говорится в статье, найденные рыбы не были близкими к максимальной длине этого вида.

Вокруг сельдяного короля или, как еще его называют, "рыбы судного дня" существует легенда, согласно которой ее появление предвещает землетрясения. К примеру, десятки таких рыб были выброшены на берег в Японии в 2011 году перед разрушительным землетрясением и цунами.

Однако профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин заявил, что данный вид рыбы не является предвестником каких-либо катастроф.

Он пояснил, что "рыба судного дня" встречается на глубине от поверхности примерно до 500–700 метров. Она не отличается большой численностью и не является объектом промысла, поэтому серьезных наблюдений за ней не ведется.

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