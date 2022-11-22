Британский рыбак выловил золотого карпа весом 30 кг

Фото: ТАСС/AP/Lewis Joly

Британский рыбак выловил 30-килограммового золотого карпа на севере Франции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Пойманная рыба – смесь кожистого карпа и карпа кои. 43-летний рыбак назвал улов Морковкой.

Мужчина рассказал, что уже несколько лет ездит рыбачить во Францию, поэтому знал о неуловимом карпе, который живет в местном озере. По его словам, никому не получалось поймать рыбу на протяжении более трех лет, а британцу удалось это сделать за 25 минут.

Вскоре карпа выпустили обратно в озеро.

Ранее сообщалось, что рыбаки поймали пятиметрового сельдяного короля возле берегов города Арика в Чили. Рыба живет на экстремальной глубине и считается предвестником катастроф. В древней Японии считалось, что появление сельдяных рыб на прибрежных поверхностях связано с землетрясениями, штормами и цунами. После появления этой рыбы в различных странах фиксировались некоторые совпадения.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!