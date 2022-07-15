Пятиметрового "предвестника катастроф" поймали в Чили

Пятиметрового сельдяного короля выловили в Чили

Возле берегов города Арика в Чили выловили пятиметрового сельдяного короля, который живет на экстремальной глубине и считается предвестником катастроф. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ciudadano ADN.

Отмечается, что сельдяной король обычно не попадается рыбакам, а на поверхность поднимается лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни. Власти Чили пообещали провести расследование и установить, из-за чего рыба всплыла.

Директор Геонаучной сети Чили Кристобаль Муньос рассказал, что появление сельдяного короля в Чили происходит довольно редко.

"Когда бывают штормы, обычно бывают довольно сильные морские течения, те же самые, что и создают волны. Эта рыба не может сопротивляться этим течениям, она теряет чувство ориентации и поднимается на поверхность, где течения не такие сильные, как на глубине", – отметил Муньос.

В древней Японии считалось, что появление сельдяных рыб на прибрежных поверхностях связано с землетрясениями, штормами и цунами. Муньос пояснил, что после появления этой рыбы в различных странах фиксировались некоторые совпадения.

"11 июня в Мексике наблюдают сельдяного короля, а через десять дней по совпадению происходит землетрясение магнитудой 7,5", – напомнил эксперт.

Ранее сообщалось, что смертельно опасный шторм прошел сразу по нескольким американским штатам. Такая ситуация сложилась в Вашингтоне и Балтиморе. Над Капитолием просверкали молнии. Ветер разгонялся до нескольких десятков метров в секунду. Все это происходило на фоне ливня, который шел стеной.

