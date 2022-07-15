Пятиметрового "предвестника катастроф" поймали в Чили

13:52
Пятиметрового сельдяного короля выловили в Чили
Возле берегов города Арика в Чили выловили пятиметрового сельдяного короля, который живет на экстремальной глубине и считается предвестником катастроф. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Ciudadano ADN.
Отмечается, что сельдяной король обычно не попадается рыбакам, а на поверхность поднимается лишь из-за движения тектонических плит, штормов, течений или болезни. Власти Чили пообещали провести расследование и установить, из-за чего рыба всплыла.
Директор Геонаучной сети Чили Кристобаль Муньос рассказал, что появление сельдяного короля в Чили происходит довольно редко.
"Когда бывают штормы, обычно бывают довольно сильные морские течения, те же самые, что и создают волны. Эта рыба не может сопротивляться этим течениям, она теряет чувство ориентации и поднимается на поверхность, где течения не такие сильные, как на глубине", – отметил Муньос.
В древней Японии считалось, что появление сельдяных рыб на прибрежных поверхностях связано с землетрясениями, штормами и цунами. Муньос пояснил, что после появления этой рыбы в различных странах фиксировались некоторые совпадения.
"11 июня в Мексике наблюдают сельдяного короля, а через десять дней по совпадению происходит землетрясение магнитудой 7,5", – напомнил эксперт.
Ранее сообщалось, что смертельно опасный шторм прошел сразу по нескольким американским штатам. Такая ситуация сложилась в Вашингтоне и Балтиморе. Над Капитолием просверкали молнии. Ветер разгонялся до нескольких десятков метров в секунду. Все это происходило на фоне ливня, который шел стеной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: