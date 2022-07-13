Мощный шторм прошелся по нескольким американским штатам

Смертельно опасный шторм прошел сразу по нескольких американским штатам. Такая ситуация сложилась в Вашингтоне и Балтиморе. Над Капитолием просверкали молнии.

Видео опубликовали в Сети очевидцы. Ветер разгонялся до нескольких десятков метров в секунду. Все это происходило на фоне ливня, который шел стеной. Спасатели попросили местных жителей не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.