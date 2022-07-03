Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил гигантский столб пепла. Он поднялся на высоту двух километров, рассказали в Главном управлении МЧС региона.

По словам специалистов, шлейф распространился в южном направлении.

Эксперты предупреждают, что летать в настоящее время рядом с вулканом опасно. Однако для жителей ближайшего Северо-Курильска угрозы нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.