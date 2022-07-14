Слон спас жизнь своему хозяину во время разлива реки в Индии

В Индии слон спас жизнь своему хозяину. После того как река Ганг вышла из берегов, погонщик забрался на спину животного, и так они плыли около трех километров.

Ни слон, ни человек не пострадали, они благополучно добрались до суши. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.