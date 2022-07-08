Рыбак поймал сома весом 105 килограммов в Волге. Длина рыбы больше человеческого роста – 2,5 метра. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, мужчина снял улов на видео и выложил у себя на странице в соцсетях.

Однако пользователи в комментариях такую рыбалку не одобрили. Посчитали, что этот редкий экземпляр стоило отпустить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.