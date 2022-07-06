В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание электропроводки

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Короткое замыкание электропроводки произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает РИА Новости.

Уточняется, что обошлось без горения. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 30 детей и семь человек персонала. Остальные дети находились на улице на мероприятии. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в детском саду на юге Москвы произошло возгорание. Около 80 детей были эвакуированы. Никто не пострадал.

В июле 2019 года пожар произошел в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае. Площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП назвали упавшее на обогреватель полотенце. В лагере в момент возгорания находились 175 детей. Четыре ребенка погибли, еще девять человек пострадали.