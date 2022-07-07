В России выросло число детских суицидов и их попыток

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За последние три года число попыток суицида среди несовершеннолетних увеличилось почти на 13% – с 3 253 до 3 675 случаев. Число повторных попыток выросло на 92,5% – с 188 до 362 случаев, сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.

По данным СК, в 2021 году число детских самоубийств выросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом и составило 753 случая. В 2018 году зарегистрировано 788 суицидов, в 2019 – 737, а в 2020 году – 548.

Такие показатели разнятся с данными Росстата. Последние показывают меньшее число случаев детских самоубийств. В 2020 году их было 311, в 2019 – 372. Данных за 2021 год статистическая служба не приводит.

По словам Львовой-Беловой, из-за разрозненных данных определить точное число таких случаев не представляется возможным. При этом, как она подчеркнула, в отличие от данных Росстата, сведения Следственного комитета являются более полными, поскольку учитывают не только явные случаи самоубийства, отраженные в первичных медсвидетельствах о смерти, но и факты суицидов, установленные в ходе расследования уголовных дел.

Генеральная прокуратура на основе анализа данных в 30 субъектах также отметила рост числа детей с суицидальным поведением. В 2021 году зафиксировали 882 таких несовершеннолетних, в 2020 – 635.

Сведения о количестве попыток самоубийства были предоставлены 85 регионами по запросу детского омбудсмена, при этом подобный учет в федеральной статистике сейчас не ведется.

Специалисты из НИУ ВШЭ и Национального научного центра наркологии Минздрава РФ провели исследование и выяснили, что россияне чаще всего умирают в Новый год. Эксперты проанализировали данные 16,77 миллиона умерших в России в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года.

Специалисты сопоставили даты рождения и даты смерти, а затем сравнили результаты с полученными ранее сведениями о смертности в государственные праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая. Согласно результатам исследования, вторым по количеству смертей в праздники стал день рождения.

В материале говорится, что и в Новый год и в день рождения причиной смерти чаще всего становились алкогольная интоксикация, убийства, самоубийства, болезни системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения.

