Эксперты выяснили, в какой праздник россияне умирают чаще всего

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Специалисты из НИУ ВШЭ и Национального научного центра наркологии Минздрава РФ провели исследование и выяснили, что россияне чаще всего умирают в Новый год. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперты проанализировали данные 16,77 миллиона умерших в России в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года. Специалисты сопоставили даты рождения и даты смерти, а затем сравнили результаты с полученными ранее сведениями о смертности в государственные праздники: Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая.
Согласно результатам исследования, вторым по количеству смертей в праздники стал день рождения.
В материале говорится, что и в Новый год и в день рождения причиной смерти чаще всего становились алкогольная интоксикация, убийства, самоубийства, болезни системы кровообращения, органов дыхания и органов пищеварения.
Уточняется, что избыточная смертность в период с 1 по 3 января составила 6,3 тысячи человек в год, в дни рождения – 2,2 тысячи в год.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о снижении показателя смертности в стране ниже допандемийного уровня. По его словам, общий вектор развития медицины в России задает поставленная президентом Владимиром Путиным задача по достижению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной статистику, согласно которой естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. Он выразил мнение, что смертность от COVID-19 можно сократить повышением уровня иммунизации населения.
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