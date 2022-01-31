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Общество

13:41

В Кремле назвали печальной статистику по убыли населения в России

власть общество

Фото: Владимир Михайлов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал печальной статистику, согласно которой естественная убыль населения в России в 2021 году составила 1,04 миллиона человек. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса", – сказал он, отметив, что в точных причинах высокой смертности еще нужно будет разобраться.

По мнению представителя Кремля, смертность от COVID-19 можно сократить повышением уровня иммунизации населения. Для этого людей нужно убеждать прививаться, заключил он.

Ранее Росстат опубликовал статистику, согласно которой за год смертность увеличилась на 15,1%, а рождаемость снизилась на 2,3%.

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