Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 миллиона человек – Росстат

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В России в прошлом году естественная убыль населения составила 1,04 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат на официальном сайте.
Как утверждается в материале ведомства, за 2021 год по сравнению с 2020 смертность увеличилась на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек против 2,124 миллиона. При этом рождаемость снизилась на 2,3% и зафиксировалась на отметке в 1,4 миллиона человек.
В декабре 2021 года смертность снизилась на 11,4% в годовом выражении. Показатель составил 215 тысяч человек. До этого подобное фиксировалось лишь однажды за все время пандемии – в мае 2021 года смертность уменьшилась на 6,1%.
В свою очередь, рождаемость в декабре 2021 года уменьшилась на 8,8% и составила 117 946 человек.
В 2020 году показатель естественной убыли населения РФ составлял 688,7 тысячи человек.
Ранее Сергей Собянин заявил, что за 10 лет население столицы возросло на 1,5 миллиона человек и достигло 13 миллионов. Такие данные были получены по предварительным итогам переписи.
Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.
Глава Росстата Павел Малков рассказал, что первые данные по итогам переписи появятся в апреле.
В России завершилась перепись населения
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