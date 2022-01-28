Естественная убыль населения в 2021 году составила 1,04 миллиона человек – Росстат

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России в прошлом году естественная убыль населения составила 1,04 миллиона человек. Такие данные приводит Росстат на официальном сайте.

Как утверждается в материале ведомства, за 2021 год по сравнению с 2020 смертность увеличилась на 15,1% и составила 2,445 миллиона человек против 2,124 миллиона. При этом рождаемость снизилась на 2,3% и зафиксировалась на отметке в 1,4 миллиона человек.

В декабре 2021 года смертность снизилась на 11,4% в годовом выражении. Показатель составил 215 тысяч человек. До этого подобное фиксировалось лишь однажды за все время пандемии – в мае 2021 года смертность уменьшилась на 6,1%.

В свою очередь, рождаемость в декабре 2021 года уменьшилась на 8,8% и составила 117 946 человек.

В 2020 году показатель естественной убыли населения РФ составлял 688,7 тысячи человек.

Ранее Сергей Собянин заявил, что за 10 лет население столицы возросло на 1,5 миллиона человек и достигло 13 миллионов. Такие данные были получены по предварительным итогам переписи.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.

Глава Росстата Павел Малков рассказал, что первые данные по итогам переписи появятся в апреле.