В России завершился первый этап переписи населения

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Завершился первый этап Всероссийской переписи населения, рассказал глава Росстата Павел Малков.

По его словам, в некоторых труднодоступных районах перепись продлится до декабря.

"У нас начинается второй этап переписи, этап обработки данных, их оценки", – цитирует Малкова ТАСС.

Ранее замглавы Росстата Павел Смелов рассказал, что около 99% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения. По его словам, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.

Первым регионом, завершившим перепись населения, стала Чеченская Республика. Для проведения переписи в субъекте разместили 457 переписных и стационарных участков. В общей сложности в переписи задействовали 3 238 человек, из них 2 741 – переписчики.

