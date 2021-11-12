Легкоатлетка смогла рекордно быстро переписаться через портал госуслуг

Фото: depositphotos/jannystockphoto

Российская чемпионка и трехкратная победительница Международного сибирского марафона Марина Ковалева смогла рекордно быстро пройти перепись населения.

"Сейчас в переписи принять участие очень просто, особенно на сайте госуслуг. Я именно так и сделала – это заняло буквально пять минут", – рассказала она.

До этого рекордсменом считался глава Росстата Павел Смелов. Он также смог пройти процедуру за 5 минут, сообщили в пресс-службе переписи.

Среди спортсменов, заполнивших анкету, числится также первый чемпион Олимпиады 2000-х и 14-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

"Без переписи сложно определить важные моменты: хватает ли мест в садике, сколько еще нужно больниц, школ? Да и вообще в каком направлении развиваться дальше", – объяснил Москаленко свое участие в переписи.

Кроме того, приняли участие в исследовании, несмотря на плотный график, спортсмены ХК "Амур" и ФК "СКА-Хабаровск". Главный тренер футбольного клуба ответил на вопросы анкеты онлайн, а к игрокам и сотрудникам хоккейной команды пришли переписчики.

12 ноября стало известно, что во Всероссийской переписи населения приняли участие уже около 99% россиян. По словам главы Росстата, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.

Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Жители отдаленных районов смогут поучаствовать в ней до 20 декабря. В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на госуслугах, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.

