Легкоатлетка смогла рекордно быстро переписаться через портал госуслуг

Фото: depositphotos/jannystockphoto
Российская чемпионка и трехкратная победительница Международного сибирского марафона Марина Ковалева смогла рекордно быстро пройти перепись населения.
"Сейчас в переписи принять участие очень просто, особенно на сайте госуслуг. Я именно так и сделала – это заняло буквально пять минут", – рассказала она.
До этого рекордсменом считался глава Росстата Павел Смелов. Он также смог пройти процедуру за 5 минут, сообщили в пресс-службе переписи.
Среди спортсменов, заполнивших анкету, числится также первый чемпион Олимпиады 2000-х и 14-кратный чемпион мира по прыжкам на батуте Александр Москаленко.
"Без переписи сложно определить важные моменты: хватает ли мест в садике, сколько еще нужно больниц, школ? Да и вообще в каком направлении развиваться дальше", – объяснил Москаленко свое участие в переписи.
Кроме того, приняли участие в исследовании, несмотря на плотный график, спортсмены ХК "Амур" и ФК "СКА-Хабаровск". Главный тренер футбольного клуба ответил на вопросы анкеты онлайн, а к игрокам и сотрудникам хоккейной команды пришли переписчики.
12 ноября стало известно, что во Всероссийской переписи населения приняли участие уже около 99% россиян. По словам главы Росстата, ходили слухи, что граждане не хотели участвовать в мероприятии, однако статистика показывает, что народ активно присоединяется к переписи по всей стране.
Всероссийская перепись проходит с 15 октября по 14 ноября. Жители отдаленных районов смогут поучаствовать в ней до 20 декабря. В этом году ее впервые проводят в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на госуслугах, в центрах госуслуг и на стационарных участках. Также будут ходить по домам почти 320 тысяч переписчиков.
В Росстате рассказали, сколько человек приняли участие в переписи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: