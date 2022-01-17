Первые итоги переписи населения появятся в апреле

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Глава Росстата Павел Малков рассказал, когда станут известны первые данные Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Первые данные по итогам переписи появятся в апреле. Такие сроки обозначены в постановлении правительства", – заявил он.

Малков напомнил, что перепись 2021 года проводилась сразу по нескольким каналам информации, в том числе через портал госуслуг, переписчиков и через стационарные переписные участки. Численность граждан РФ также выявлялась через операторов мобильной связи.

По словам главы Росстата, подготавливать итоговые данные алгоритмически непросто. В настоящее время специалисты продолжают обрабатывать информацию, в том числе устраняя задублированные сведения.

Всероссийская перепись населения прошла в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.