Первые итоги переписи населения появятся в апреле

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Глава Росстата Павел Малков рассказал, когда станут известны первые данные Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает РИА Новости.
"Первые данные по итогам переписи появятся в апреле. Такие сроки обозначены в постановлении правительства", – заявил он.
Малков напомнил, что перепись 2021 года проводилась сразу по нескольким каналам информации, в том числе через портал госуслуг, переписчиков и через стационарные переписные участки. Численность граждан РФ также выявлялась через операторов мобильной связи.
По словам главы Росстата, подготавливать итоговые данные алгоритмически непросто. В настоящее время специалисты продолжают обрабатывать информацию, в том числе устраняя задублированные сведения.
Всероссийская перепись населения прошла в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.
В России завершилась перепись населения
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