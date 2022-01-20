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Общество

13:20

Население Москвы возросло за 10 лет на 1,5 млн – Собянин

мэр Москвы общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Население столицы за 10 лет возросло на 1,5 миллиона человек и достигло 13 миллионов, сообщил Сергей Собянин со ссылкой на предварительные итоги переписи.

"Провели перепись населения, пока только предварительные итоги, но за 10 лет москвичей стало на 1,5 миллиона больше, приблизились вплотную к цифре 13 миллионов", – сказал Собянин на встрече с Владимиром Путиным.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Согласно предварительной информации, в ней приняли участие 99% россиян.

Глава Росстата Павел Малков рассказал, что первые данные по итогам переписи появятся в апреле.

В России завершилась перепись населения

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