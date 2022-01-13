Мишустин назвал важной задачу поддержания здоровья россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Задачей номер один является поддержание здоровья россиян и увеличение продолжительности жизни, заявил Михаил Мишустин на Гайдаровском форуме.

"Это долгосрочная стратегическая работа, которая включает в себя целый комплекс мер: раннюю профилактику, развитие как базовой, так и высокотехнологичной медицинской помощи, разработку и организацию производства лекарств нового поколения", – отметил глава кабмина.

Ранее в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин сообщил, что продолжительность жизни в России сократилась до 70,1 года, что связано с пандемией коронавируса.

Президент подчеркнул, что в этой связи обостряется одна из важнейших проблем, одна из главных задач, которая стоит перед государством в сфере демографии.

