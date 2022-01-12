В Минздраве перечислили регионы с самой высокой преждевременной смертностью

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Названы российские регионы с самой высокой преждевременной смертностью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава.
При подсчете эксперты использовали систему "Потерянные годы жизни". По их мнению, она позволяет дать объективную оценку масштабам потерь продолжительности жизни в разрезе регионов.
Согласно полученным данным, на Чукотке показатель составил 7,76, в Чечне – 7,18, в НАО – 7,17. В первой пятерке худших также оказались Тыва (7,16) и Оренбургская область (6,91).
Наилучшие показатели удалось зафиксировать в Ингушетии (3,59 потерянных года), Адыгее (4,5), Севастополе (4,64), Карачаево-Черкесской республике (4,69) и Калининградской области (4,86).
Как выяснили эксперты, главными причинами преждевременной смертности являются болезни системы кровообращения и новообразования. Кроме того, на показатель значительно влияют внешние причины, болезни органов пищеварения и COVID-19.
Ранее Владимир Путин заявил, что населения в 146 миллионов человек для территории России недостаточно. Он отметил, что в условиях увеличения смертности обостряется одна из самых важных проблем в сфере демографии.
Путин объяснил причины высокой смертности от коронавируса
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