Путин назвал демографическую проблему основной для РФ на ближайшие 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин назвал демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет. Об этом президент заявил на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это прежде всего с проблемами демографии", – заявил глава государства.

Он напомнил, что в демографическом развитии России было два естественных спада – во время Второй мировой войны, в 1943–1944 годы, и в начале – середине 90-х годов после развала Советского Союза. По его словам, тогда был зафиксирован равнозначный уровень падения рождаемости.

Президент отметил, что уровень рождаемости в 1999 году был около 1,2 миллиона. В 2006 году в России уже было почти 2 миллиона рождений.

"Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют около 1,1 или 1,2 процентного пункта в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы – одна из главных", – сказал Путин.

Он добавил, что в целом в недавнем прошлом России удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки.

В мае сообщалось, что Чечня, Тува и Ингушетия возглавили "Национальный демографический рейтинг субъектов России – 2021".

В качестве основы исследования специалисты выбрали самые важные критерии для изучения как естественной рождаемости, так и социальных факторов, позитивно или негативно влияющих на степень прироста или убыли населения в каждом регионе РФ.

Для составления перечня использовались пять критериев для каждого субъекта, такие как "Рождаемость", "Прирост населения", "Число детей на одну женщину", "Искусственное прерывание беременности" и "Уровень социального комфорта для рождаемости".

Москва в этом списке заняла 16-ю строчку. Хуже всего ситуация обстоит в Брянской, Орловской, Псковской, Смоленской и Ленинградской областях.