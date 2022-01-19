Иммунолог заявил о росте смертности от "Омикрона" среди детей до трех лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В зоне риска по смертности от "Омикрона" находятся пожилые и люди с заболеваниями, однако выросло число смертей и среди детей до трех лет, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице. Подростки же более устойчивы к вирусу, у них иммунная система находится в активной фазе, все как при гриппе", – сказал он Ura.ru.
Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев добавил, что пожилые люди являются плохими иммунными ответчиками, у них хуже сохраняются антитела, которые проще связываются с эпитопами мутировавшего коронавируса. По его словам, эффективной мерой остается 100-процентная ревакцинация пожилого населения.
Токарев подчеркнул, что "уханьский" штамм коронавируса пришел уже на иммунологически наивную популяцию, также большинство людей к тому времени переболели. Однако "Омикрон" научился эффективно ускользать от иммунного ответа.
"Поэтому пятая волна отчасти может быть похожа на самую первую волну. При этом вопрос устойчивости иммунитета после "Омикрона" к другим штаммам коронавируса нуждается в дополнительном изучении", – заключил специалист.
Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что до распространения "Дельта"-штамма коронавирус почти не затрагивал детей, а уже с распространением "Омикрона" стали заражаться все больше представителей этой возрастной группы.
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