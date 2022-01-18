Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:29

Новый штамм "Омикрон" назвали более опасным для детей, чем "Дельта"

общество дети

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о повышенной опасности "Омикрон"-штамма коронавируса в сравнении с "Дельтой". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видим, что он теперь стал более опасен для детей, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трехлетнего возраста", – заявил эксперт.

Тимаков уточнил, что до распространения "Дельта"-штамма коронавирус почти не затрагивал детей, а уже с распространением "Омикрона" стали заражаться все больше представителей этой возрастной группы.

Вирусолог также оценил влияние нового штамма на людей старше 70 лет. Он отметил, что процент осложнений и летальности сохранился на прежнем уровне, при этом COVID-19 очень опасен для тех, кто не привился.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил об опасности развития бронхита у детей на фоне заражения "Омикроном". В таких случаях вероятны серьезные осложнения.

"Москва сегодня": "Спутник М" сформировал клеточный иммунитет у 93,2% испытуемых

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать