Новый штамм "Омикрон" назвали более опасным для детей, чем "Дельта"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о повышенной опасности "Омикрон"-штамма коронавируса в сравнении с "Дельтой". Об этом сообщает ТАСС.

"Мы видим, что он теперь стал более опасен для детей, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трехлетнего возраста", – заявил эксперт.

Тимаков уточнил, что до распространения "Дельта"-штамма коронавирус почти не затрагивал детей, а уже с распространением "Омикрона" стали заражаться все больше представителей этой возрастной группы.

Вирусолог также оценил влияние нового штамма на людей старше 70 лет. Он отметил, что процент осложнений и летальности сохранился на прежнем уровне, при этом COVID-19 очень опасен для тех, кто не привился.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил об опасности развития бронхита у детей на фоне заражения "Омикроном". В таких случаях вероятны серьезные осложнения.

