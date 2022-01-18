Новый штамм "Омикрон" назвали более опасным для детей, чем "Дельта"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Врач-вирусолог Евгений Тимаков предупредил о повышенной опасности "Омикрон"-штамма коронавируса в сравнении с "Дельтой". Об этом сообщает ТАСС.
"Мы видим, что он теперь стал более опасен для детей, особенно для детей старше 12-летнего возраста и до трехлетнего возраста", – заявил эксперт.
Тимаков уточнил, что до распространения "Дельта"-штамма коронавирус почти не затрагивал детей, а уже с распространением "Омикрона" стали заражаться все больше представителей этой возрастной группы.
Вирусолог также оценил влияние нового штамма на людей старше 70 лет. Он отметил, что процент осложнений и летальности сохранился на прежнем уровне, при этом COVID-19 очень опасен для тех, кто не привился.
Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков предупредил об опасности развития бронхита у детей на фоне заражения "Омикроном". В таких случаях вероятны серьезные осложнения.
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