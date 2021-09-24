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Общество

18:04

Смертность от туберкулеза в РФ за 20 лет снизилась в 5 раз – Мурашко

медицина общество

Фото: depositphotos/Remains

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в 5 раз. Об этом сообщает "Интерфакс".

"За последние 20 лет заболеваемость туберкулезом в России снизилась почти в три раза, а показатель смертности снизился в пять раз и достиг исторического минимума", – отметил Мурашко.

По словам министра, Россию исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза. Как сообщается, в прошлом году в России было зафиксировано 47 063 новых случая заболевания туберкулезом.

Ранее сообщалось, что гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус обсудил с Михаилом Мурашко методы борьбы с коронавирусной инфекцией. Он поблагодарил главу Минздрава РФ за помощь, которую Россия оказывает в борьбе с туберкулезом в мире.

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