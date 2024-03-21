Новости мира: фермеры заблокировали комплекс нефтяной компании Total Energies во Франции

Промышленный комплекс нефтяной компании Total Energies во французском По заблокирован фермерами уже восемь дней. Они перекрыли въезды, сбросив более трех тысяч тонн шин, навоза и сельскохозяйственных отходов.

В Индонезии несколько сотен людей пропали без вести во время масштабного наводнения. Оно затронуло дома сотен тысяч жителей острова Ява. Почти 2,5 тысячи человек были эвакуированы в убежища. Также оказались затопленными больше двух миллионов гектаров рисовых полей.

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