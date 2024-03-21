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21 марта, 13:30

В мире

Новости мира: фермеры заблокировали комплекс нефтяной компании Total Energies во Франции

Новости мира: фермеры заблокировали комплекс нефтяной компании Total Energies во Франции

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Промышленный комплекс нефтяной компании Total Energies во французском По заблокирован фермерами уже восемь дней. Они перекрыли въезды, сбросив более трех тысяч тонн шин, навоза и сельскохозяйственных отходов.

В Индонезии несколько сотен людей пропали без вести во время масштабного наводнения. Оно затронуло дома сотен тысяч жителей острова Ява. Почти 2,5 тысячи человек были эвакуированы в убежища. Также оказались затопленными больше двух миллионов гектаров рисовых полей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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