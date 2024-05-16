In Touch Weekly: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек хотят развестись

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Известная голливудская пара Дженнифер Лопес и Бен Аффлек могут расторгнуть брак. О проблемах в отношениях звезд пишет In Touch Weekly.

Источник журнала утверждает, что в настоящее время супруги не живут вместе. По его словам, актер переехал, однако в самом конфликте он не виноват.

"Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", – высказался собеседник издания.

У Лопес и Аффлек было две свадебные церемонии. Первая состоялась тайно 16 июля 2022 года в округе Кларк штата Невада. Затем они повторили торжественную церемонию в августе в штате Джорджия. Тогда на свадьбу был приглашен давний друг Аффлека Мэтт Деймон с супругой, а также режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз.

При этом начинались романтические отношения Лопес и Аффлек еще в 2000-х годах. Однако потом они расстались на 18 лет.

