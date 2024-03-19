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19 марта, 07:30

Политика

Польские фермеры перекрыли два КПП на границе с Германией

Польские фермеры перекрыли два КПП на границе с Германией

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Польские фермеры продолжают выступать против агропромышленной политики Евросоюза. Они перекрыли два КПП на границе с Германией. Сельхозпроизводители требуют ослабить ограничения, наложенные в рамках европейского "зеленого курса", а также вернуть таможенные пошлины на импорт сельхозпродукции с Украины.

Тем временем в Германии придумали робота-внука для одиноких бабушек и дедушек. Андроиды с искусственным интеллектом уже проходят тестирование в нескольких домах престарелых. Устройство может рассказать анекдот, выслушать историю, поддержать беседу и по выражению лица определить, что на данный момент чувствует человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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