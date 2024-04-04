МИД сообщил об отсутствии информации о пострадавших на Тайване россиянах

Фото: ТАСС/AP/Taiwan Presidential Office

Сведений о пострадавших в ходе землетрясения на Тайване гражданах России не поступало, сообщает телеграм-канал Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

По их данным, число погибших составило 9 человек, еще 1 038 пострадали, 52 пропали без вести. Также из-за природной стихии было нарушено электроснабжение 91 000 домов, а 26 многоэтажных построек обрушились.

До этого аналогичную информацию сообщили в московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. По их словам, они находятся на связи с местными правоохранительными органами и мониторят ситуацию с возможными пострадавшими россиянами.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на 3 апреля возле восточного берега Тайваня. За ним последовало землетрясение магнитудой 6,6, а позже – еще серия подземных толчков. Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы острова сообщало, что из-за бедствия погибли 10 человек, еще 934 пострадали.