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12 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: не менее девяти человек погибли в результате аварии в Бразилии

Новости мира: не менее девяти человек погибли в результате аварии в Бразилии

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Не менее девяти человек погибли, разбившись на туристическом автобусе в Бразилии. Авария произошла на трассе в штате Баия. По неустановленным причинам водитель потерял управление, в результате чего автобус перевернулся на дороге. Семеро пассажиров погибли на месте, двое скончались в больнице. Еще 23 человека получили травмы разной степени тяжести.

Тем временем в турецком городе Газиантеп продолжаются сильнейшие ливни. Движение на улицах парализовало, водители пытаются спасти свои машины от крупного града, накрывая их одеялами. Закрыты почти все магазины. Известно, что один человек погиб, его нашли в затопленном гараже.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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