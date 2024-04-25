Новости мира: студенты Техасского университета провели акцию поддержки народа Палестины

Сотни студентов Техасского университета в США вышли на акцию поддержки народа Палестины. К протестующим обратился спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он призвал людей вернуться на учебу и "перестать заниматься ерундой". Силовики на митинге задержали около 100 человек, включая журналистов.

Между тем президент США Джо Байден выступил во Флориде на предвыборном мероприятии. Он протягивал руку для рукопожатия, но рядом с ним никого не было. Видео набрало популярность в Сети.

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