Кафе загорелось в Нижнем Тагиле на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в кафе в Нижнем Тагиле на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 43 спасателя и 12 единиц техники. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

