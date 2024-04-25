Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 12:12

Происшествия

Кафе загорелось в Нижнем Тагиле на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар произошел в кафе в Нижнем Тагиле на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 43 спасателя и 12 единиц техники. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Пожар произошел на стройке у станции "Бульвар Рокоссовского"

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика