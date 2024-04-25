25 апреля, 12:12Происшествия
Кафе загорелось в Нижнем Тагиле на площади 2 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар произошел в кафе в Нижнем Тагиле на площади в 2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.
"Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек", – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают 43 спасателя и 12 единиц техники. К настоящему времени возгорание удалось локализовать. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар ликвидировали на складе с нефтепродуктами в Омске. Площадь возгорания составила 1 000 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.
Пожар произошел на стройке у станции "Бульвар Рокоссовского"