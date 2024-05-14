Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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14 мая, 08:45

Происшествия

Новости регионов: видео с ребенком на качелях на фоне горящей квартиры попало в Сеть

Новости регионов: видео с ребенком на качелях на фоне горящей квартиры попало в Сеть

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Пожар произошел в подмосковных Люберцах. При этом очевидцы сняли на видео ребенка, который качался на качелях на фоне горящей квартиры. Что касается пожара, то, по словам соседей, хозяйка квартиры сама подожгла свое жилище, чтобы изгнать из него демонов и ЦРУ.

Между тем в Архангельске возгорание произошло на теплоходе "Ломоносов". Судно стоит в сухом доке на ремонте. Огонь охватил верхнюю палубу на площади почти в тысячу квадратных метров. Возгорание удалось локализовать. Информации о его полной ликвидации нет.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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