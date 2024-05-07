МВД РФ предупредило о схеме мошенничества с использованием фейковых фотосессий

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Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) предупредило о новой схеме мошенничества с фейковыми фотосессиями. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, мошенники под видом начинающих фотографов выходят на контакт с моделями в соцсетях и предлагают свои услуги на выгодных условиях, в рамках которых жертве нужно лишь оплатить аренду студии и услуги стилиста. После этого аферисты высылают девушкам ссылки на сайты якобы проверенных студий и предлагают согласовать дату съемки.

Во время оплаты, как предупредили в МВД, сайт перенаправляет человека на другой домен, где после ввода данных карты и подтверждения оплаты посредством кода в СМС мошенники получают нужные им сведения о жертве и выводят средства с чужого счета.

В связи с этим в ведомстве призвали россиян не соглашаться на подозрительные сделки и не сообщать никому личные данные.

Ранее Центробанк РФ предложил банкам расширить каналы по информированию клиентов о рисках кибермошенничества. Так, Банк России обновил методические рекомендации для банков по предупреждению клиентов о рисках хищений собственных и кредитных денег злоумышленниками. Также рекомендации касаются последствий вовлечения в вывод и обналичивание похищенных денег.

