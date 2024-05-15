Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 07:45

Происшествия

Новости регионов: пожар уничтожил 8 городских автобусов во Владивостоке

Новости регионов: пожар уничтожил 8 городских автобусов во Владивостоке

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Восемь городских автобусов сгорели дотла на стоянке во Владивостоке. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, пожар произошел за считанные минуты: к прибытию пожарных машины были полностью в огне. По сообщению прокуратуры, это был умышленный поджог, возбуждено уголовное дело.

Тем временем под Новосибирском с вечера 14 мая тушат крупный мусорный полигон. Огонь охватил две тысячи квадратных метров свалки. На месте инцидента, помимо пожарных машин, находится тяжелая техника. Дым виден из разных районов города, жители жалуются, что им нечем дышать. Город заволокло смогом, запах гари стал проникать в квартиры. Проверкой качества воздуха занялся Роспотребнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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