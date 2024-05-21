Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 11:15

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Количество операций в области травматологии и ортопедии увеличат в московских больницах

Количество операций в области травматологии и ортопедии увеличат в московских больницах

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Москва вдвое увеличит количество операций в области травматологии и ортопедии. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Москва развивает и наращивает применение инновационных технологий в лечении заболеваний опорно-двигательной системы. Одна из частых операций в этой сфере – эндопротезирование крупных суставов. Например, она необходима при переломе шейки бедра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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