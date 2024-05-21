Количество операций в области травматологии и ортопедии увеличат в московских больницах

Москва вдвое увеличит количество операций в области травматологии и ортопедии. Об этом рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Москва развивает и наращивает применение инновационных технологий в лечении заболеваний опорно-двигательной системы. Одна из частых операций в этой сфере – эндопротезирование крупных суставов. Например, она необходима при переломе шейки бедра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.