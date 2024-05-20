Детскую поликлинику модернизируют на Костромской улице

В Алтуфьеве реконструируют детскую поликлинику на Костромской улице. Она входит во второй этап модернизации амбулаторий, в списке – 140 медицинских учреждений. Специалисты меняют в здании полностью всю инженерию, плиты перекрытия, а также делают новые вентиляционные шахты.

Когда жители района смогут записаться на прием в новое здание? На каком этапе находится реконструкция поликлиники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.