Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 07:45

Новости

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Новости часа: Собянин заявил, что каждая пятая свадьба проходит на выезде

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 мая

Новости часа: акцию "Ночь в музее" посетили около 350 тысяч человек

Новости часа: Собянин рассказал об увеличении в 1,5 раза объема медпомощи

Акцию "Ночь в музее" посетили свыше 350 тысяч москвичей

Новости часа: в Москве в 1,5 раза увеличили объем программ повышения качества жизни

Собянин: объем специализированной медпомощи в 2024 году увеличился в 1,5 раза

Собянин назвал самые популярные площадки для выездных свадеб в Москве

Собянин: в Москве открылись новые выездные площадки для регистрации брака

Москва остается безусловным лидером по привлечению инвестиций среди российских регионов. О самых важных инвестпроектах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы выделил строительство первой платной скоростной автодороги в Москве. Проект был реализован в рамках концессионного соглашения. Между тем в индустриальном парке "Руднево" благодаря сотрудничеству города с предпринимателями удалось наладить производство банкоматов, беспилотников и другой инновационной продукции.

Мэр отметил, что за последние пять лет в Москве зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал. Только по итогам 2023 года объем вложений составил около 6,8 триллиона рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыэкономикавидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика