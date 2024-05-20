Мэр Москвы назвал ключевые инвестиционные проекты 2023 года 

Москва остается безусловным лидером по привлечению инвестиций среди российских регионов. О самых важных инвестпроектах в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы выделил строительство первой платной скоростной автодороги в Москве. Проект был реализован в рамках концессионного соглашения. Между тем в индустриальном парке "Руднево" благодаря сотрудничеству города с предпринимателями удалось наладить производство банкоматов, беспилотников и другой инновационной продукции.

Мэр отметил, что за последние пять лет в Москве зафиксирован двукратный рост инвестиций в основной капитал. Только по итогам 2023 года объем вложений составил около 6,8 триллиона рублей.

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