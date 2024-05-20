Заммэра Москвы Ракова рассказала о поддержке городом исследований фармкомпаний

Препараты от меланомы, рассеянного склероза, для лечения болезни Бехтерева – новые медицинские средства синтезируют в Москве благодаря поддержке городом фармкомпаний. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.

За полтора года 15 организациям помогли в 77 исследованиях. Их ведут в области онкологии, ревматологии, неврологии на базе ведущих московских клиник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.