20 мая, 15:15Город
Заммэра Москвы Ракова рассказала о поддержке городом исследований фармкомпаний
Препараты от меланомы, рассеянного склероза, для лечения болезни Бехтерева – новые медицинские средства синтезируют в Москве благодаря поддержке городом фармкомпаний. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова.
За полтора года 15 организациям помогли в 77 исследованиях. Их ведут в области онкологии, ревматологии, неврологии на базе ведущих московских клиник. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.