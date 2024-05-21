Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Дни открытых дверей пройдут в московских колледжах. Абитуриентам расскажут о более чем 170 специальностях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Школьники смогут принять участие в практических мастер-классах и пообщаться с педагогами. Так, 23 мая гостей научат правильно сервировать стол, 25 мая расскажут о кассовых операциях и финансовых системах.

А в июне можно будет научиться создавать собственные визуальные проекты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

