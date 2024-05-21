Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 11:30

Новости

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Собянин пригласил школьников на дни открытых дверей в колледжи Москвы

Собянин: за 10 лет в "Активном гражданине" прошло более 6,6 тыс голосований

Собянин рассказал о развитии инновационной экосистемы Москвы

Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Собянин: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов

Собянин: основные работы по реконструкции 100 поликлиник намерены завершить до конца года

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Собянин: в Москве идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Дни открытых дверей пройдут в московских колледжах. Абитуриентам расскажут о более чем 170 специальностях. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Школьники смогут принять участие в практических мастер-классах и пообщаться с педагогами. Так, 23 мая гостей научат правильно сервировать стол, 25 мая расскажут о кассовых операциях и финансовых системах.

А в июне можно будет научиться создавать собственные визуальные проекты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобразованиевидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика