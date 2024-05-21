Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Сервису "Активный гражданин" исполнилось 10 лет. Итоги его работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с 2014 года к платформе присоединилось почти 7 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 6,6 тысячи голосований. Благодаря "Активному гражданину" москвичи получили возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города.

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