Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 07:45

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Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Собянин: к проекту "Активный гражданин" за 10 лет присоединились 7 млн москвичей

Собянин: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Инвестиции в основной капитал Москвы за 2023 год составили почти 7 триллионов

Собянин: основные работы по реконструкции 100 поликлиник намерены завершить до конца года

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Собянин: в Москве идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

Сергей Собянин: на ВДНХ открылась экспозиция об истории цифровизации Москвы

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Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Сервису "Активный гражданин" исполнилось 10 лет. Итоги его работы в своем телеграм-канале подвел Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, с 2014 года к платформе присоединилось почти 7 миллионов человек, которые приняли участие в более чем 6,6 тысячи голосований. Благодаря "Активному гражданину" москвичи получили возможность голосовать онлайн за проекты благоустройства и делиться идеями о развитии города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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