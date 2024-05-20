Проект "Город заданий" подготовил специальную задачу к юбилею ВДНХ

Проект "Город заданий" подготовил специальную задачу на ВДНХ. Москвичам предлагают повторить архивное фото с территории комплекса, сделанное не позднее ноября 2023 года, и получить за это бонусные баллы. Для участия нужно загрузить на сайт проекта два снимка: старый и новый, а также написать небольшой рассказ о ВДНХ.

Самые интересные работы появятся на сайте выставки в дни празднования ее 85-летия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

