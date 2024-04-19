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19 апреля, 12:00

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К летнему сезону в Серебряном Бору проведут локальное благоустройство

К летнему сезону в Серебряном Бору проведут локальное благоустройство

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На природной территории Серебряного Бора проведут локальные работы по благоустройству. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Специалисты проведут уборку пляжей, обновят лавочки, урны, шезлонги, душевые кабины, а также детские и спортивные площадки. Зоны отдыха у воды увеличат, а для семей с детьми оборудуют отдельные площадки для отдыха в пикниковых зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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