К летнему сезону в Серебряном Бору проведут локальное благоустройство

На природной территории Серебряного Бора проведут локальные работы по благоустройству. Об этом рассказали в столичном департаменте культуры.

Специалисты проведут уборку пляжей, обновят лавочки, урны, шезлонги, душевые кабины, а также детские и спортивные площадки. Зоны отдыха у воды увеличат, а для семей с детьми оборудуют отдельные площадки для отдыха в пикниковых зонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.